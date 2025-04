The Couple Amanda rompe il silenzio e difende Jasmine

Couple, Amanda Lecciso difende sua nipote Jasmine Carrisi dagli attacchi che sta ricevendo

The Couple, Jasmine Carrisi nel corso della puntata è andata in onda ieri sera, ha avuto modo di raccontarsi svelando una pagina inetta della sua vita. La giovane concorrente è entrata a far parte del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi In coppia con l'ex fidanzato ed amico Pierangelo.

La zia di Jasmine fa chiarezza

Nelle ultime ore Amanda con diverse stories Instagram ha affermato: "Oggi mi sono svegliata molto presto, ma ieri sono andata a dormire molto tardi perché The Couple io lo guardo fino alla fine. Mi sono svegliata facendo un po' una riflessione, ho letto qualche articolo che non mi è piaciuto tanto, ho letto diversi commenti in merito alla vicenda di Jasmine.

