La tariffa pasquale di ho Mobile include tutto chiamate SMS 100 GB e costa meno di 6€

Mobile che al costo di soli 5,99€ al mese include 100 GB di dati, chiamate ed SMS senza limiti. Un’offerta imperdibile per chi ha necessità di una grande quantità di dati per chi attiva un nuovo numero oppure effettua la portabilità, ma devi sbrigarti perché la puoi attivare solo per un breve periodo.Questa tariffa in promozione è ideale per chi desidera navigare, guardare video in streaming e restare connesso sui social senza preoccuparsi del consumo di dati oltre a chiamare e inviare SMS senza limiti.Passa a TIM da PosteMobile, Fastweb, iliad: 6,99€ per 150 GB in 5G tariffa ho Mobile a 9,99€La tariffa di Pasqua di ho Mobile: 100 GB a 5,99€ al mesePassa a ho Mobile con 100 GB, minuti ed SMS senza limiti al costo di soli 5,99€ al mese. .com - La tariffa pasquale di ho Mobile include tutto: chiamate, SMS, 100 GB e costa meno di 6€ Leggi su .com Festeggia in anticipo Pasqua con la promozione hoche al costo di soli 5,99€ al mese100 GB di dati,ed SMS senza limiti. Un’offerta imperdibile per chi ha necessità di una grande quantità di dati per chi attiva un nuovo numero oppure effettua la portabilità, ma devi sbrigarti perché la puoi attivare solo per un breve periodo.Questain promozione è ideale per chi desidera navigare, guardare video in streaming e restare connesso sui social senza preoccuparsi del consumo di dati oltre a chiamare e inviare SMS senza limiti.Passa a TIM da Poste, Fastweb, iliad: 6,99€ per 150 GB in 5Ghoa 9,99€Ladi Pasqua di ho: 100 GB a 5,99€ al mesePassa a hocon 100 GB, minuti ed SMS senza limiti al costo di soli 5,99€ al mese.

