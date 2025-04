Tamponamento tra camion in A1 tra Parma e Reggio Emilia 3 persone incastrate

Reggio Emilia, 15 aprile 2025 – Schianto in autostrada: feriti e code chilometriche. L’incidente è avvenuto alle 17.20 sull’A1 al km 125 e 900, tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna, e ha visto coinvolti due camion. C’è stato un Tamponamento tra due autoarticolati e tre persone sono rimaste incastrate tra le lamiere dei mezzi. I feriti sono stati portati in ospedale con codice di media gravità. Ci sono code e disagi lungo l’A1 in direzione di Bologna perché il tratto è aperto a una sola corsia. In direzione di Milano, invece, coda tra Reggio Emilia e Parma per curiosi. Per chi viaggia verso Bologna, si consiglia di uscire a Parma, percorrere la via Emilia e rientrare a Reggio Emilia. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento tra camion in A1 tra Parma e Reggio Emilia: 3 persone incastrate Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 15 aprile 2025 – Schianto in autostrada: feriti e code chilometriche. L’incidente è avvenuto alle 17.20 sull’A1 al km 125 e 900, train direzione di Bologna, e ha visto coinvolti due. C’è stato untra due autoarticolati e tresono rimastetra le lamiere dei mezzi. I feriti sono stati portati in ospedale con codice di media gravità. Ci sono code e disagi lungo l’A1 in direzione di Bologna perché il tratto è aperto a una sola corsia. In direzione di Milano, invece, coda traper curiosi. Per chi viaggia verso Bologna, si consiglia di uscire a, percorrere la viae rientrare a. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

