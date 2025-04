Ilfattoquotidiano.it - Donna sequestrata e violentata su commissione: arrestato un 36enne appena uscito dal carcere

Non c’è solo il caso di Mestre – un 45enne con con passate condanne per violenza sessuale che ha abusato di una 11enne – tra gli episodi di brutale violenza sulle donne negli ultimi giorni. Da Padova arriva la storia di unkosovaro, che aveva lasciato ilda un solo giorno, statodalla squadra Mobile per aver sequestrati e violentato più volte sotto la minaccia di una pistola una. Questo per “esaudire” una richiesta di un amico in Albania che meditava da tempo una vendetta contro la vittima.Lo stupratore suè stato rintracciato e bloccato dopo l’allarme al 113 da parte della vittima, una 37enne albanese, che due giorni fa è riuscita a fuggire dall’appartamento disabitato dove era stata rinchiusa. Laha riferito agli investigatori che sabato scorso era stata contattata telefonicamente da un uomo, che non conosceva, che le aveva chiesto di scendere in strada perché aveva importanti notizie da comunicarle, lasciando intendere che il figlio 18enne dellafosse in grave pericolo.