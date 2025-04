Darmian tra Inter Bayern Monaco e il futuro Costante auspicata

Darmian sarà impiegato da titolare nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Due le richieste principali da assolvere.IL PUNTO – Matteo Darmian sostituirà Denzel Dumfries nella posizione di esterno destro anche in occasione del secondo confronto di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Il calciatore italiano, chiamato a un tour de force nelle ultime settimane a causa dell’infortunio occorso all’olandese, è consapevole dell’importanza del suo rendimento per l’esito finale della partita. L’attenzione in fase difensiva e la partecipazione al gioco corale della sua squadra dovranno guidare la sua prestazione contro i tedeschi.Darmian, Inter-Bayern Monaco per un’ulteriore dimostrazioneBATTERIE ILLIMITATE – Darmian non è più una sorpresa. Inter-news.it - Darmian, tra Inter-Bayern Monaco e il futuro. Costante auspicata! Leggi su Inter-news.it Matteosarà impiegato da titolare nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. Due le richieste principali da assolvere.IL PUNTO – Matteosostituirà Denzel Dumfries nella posizione di esterno destro anche in occasione del secondo confronto di Champions League tra. Il calciatore italiano, chiamato a un tour de force nelle ultime settimane a causa dell’infortunio occorso all’olandese, è consapevole dell’importanza del suo rendimento per l’esito finale della partita. L’attenzione in fase difensiva e la partecipazione al gioco corale della sua squadra dovranno guidare la sua prestazione contro i tedeschi.per un’ulteriore dimostrazioneBATTERIE ILLIMITATE –non è più una sorpresa.

Potrebbe interessarti anche:

Bayern Monaco Inter LIVE 0-1: Urbig para su Lautaro, Darmian provvidenziale sulla ripartenza dei tedeschi

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 all’Allianz Arena per Bayern Monaco Inter, quarto di finale d’andata di Champions League: seguilo live con noi Tutto pronto all’Allianz Arena per ...

Bayern Inter, straordinari per Darmian? Tutto dipenderà da un fattore. E su Pavard…

di RedazioneBayern Inter, Darmian costretto agli straordinari nel match contro i tedeschi? Tutto dipenderà da un fattore specifico. E su Pavard… Martedì sarà tempo di Bayern Inter, si gioca ...

Darmian: «Inter distratta dal Bayern Monaco? No! Totalmente focalizzati»

L’Inter paga ancora una volta la gestione dei secondi tempi non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. In conferenza stampa dopo la partita terminata 2-2 Matteo Darmian ha provato a dare ...

Bayern-Inter, moviola: proteste bavaresi, ma non c'è braccio di Darmian. Inter verso il Bayern: Bastoni recuperato, Darmian si scalda per una maglia dal 1'. Inter, Darmian: "Non possiamo farci rimontare sul 2-0. Difficile spiegare cosa sia successo". LIVE - Bayern Monaco-Inter 0-1, 80': rush finale all'Allianz Arena, Bisseck prende il posto di Darmian. DAZN - Inter, Darmian: "Archiviamo questo pari, ora testa al Bayern Monaco". Inter, Darmian esce nel finale ma nessun allarme: il motivo della sostituzione. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco (Champions League) - L'Inter di Inzaghi si prepara al ritorno dei Quarti di Champions League contro il Bayern. Le probabili formazioni.

Segnala informazione.it: Bayern Monaco-Inter, moviola: proteste per un braccio di Darmian ma non c'è rigore. Tutti gli episodi - Allianz Arena di Monaco di Baviera (vinta dall'Inter 2-1). Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Bayern Monaco e Inter ( qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per l'andata dei qu ...

Lo riporta calciostyle.it: Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 47 L’Inter ospiterà il Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata e’ arrivato il blitz dell’Inter in casa di un coriaceo Bayern Monaco. La part ...