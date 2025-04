Mestre chi è Massimiliano Mulas accusato di violenza sessuale su 11enne

L'uomo ha diversi precedenti penali, tutti inerenti a violenze sessuali

Massimiliano Mulas: lo stupratore seriale di Mestre mai dichiarato «socialmente pericoloso»

Massimiliano Mulas, 45 anni, ora è in carcere. Con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 11 anni. Dopo averla pedinata fino a casa. Il sardo di Tempio Pausania era stato fermato un paio di ...

Massimiliano Mulas accusato di violenza su 11enne a Mestre, precedenti per reati sessuali

È accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11 anni l’uomo arrestato a Venezia nella serata di giovedì 10 aprile. Si tratta di Massimiliano Mulas, 45 anni, nato a Bruchsal, nel ...

Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas, accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre

Davanti al gip di Venezia, il 45enne residente in provincia di Cuneo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha alle spalle un pesante elenco di precedenti specifici

Lo stupratore seriale Massimiliano Mulas e gli otto profili social: «Qualche ragazza vorrebbe conoscermi?». Bambina violentata a Mestre, l'avvocato di Mulas: "Mai dichiarato pericoloso". Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. Le urla al telefono con l'amica: «C'è un uomo che mi segue. Lo stupro di Massimiliano Mulas a Mestre, Salvini: «Castrazione chimica subito». Ragazzina violentata a Mestre da Massimiliano Mulas: proseguono le indagini. Chi è Massimiliano Mulas, l'uomo che ha violentato una 11enne per strada: stupratore seriale già condannato varie volte.