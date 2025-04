Tra i candidati sindaco di Orta Nova c è anche Angela Fazi

Orta Nova, coraggio per cambiare', così nel giorno della domenica delle Palme, Angela Fazi ha ufficializzato con tanto di locandina con i colori che richiamano al Partito Democratico, la sua candidatura a sindaco di Orta Nova in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Foggiatoday.it - Tra i candidati sindaco di Orta Nova c'è anche Angela Fazi Leggi su Foggiatoday.it 'Cuore per, coraggio per cambiare', così nel giorno della domenica delle Palme,ha ufficializzato con tanto di locandina con i colori che richiamano al Partito Democratico, la sua candidatura adiin vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Potrebbe interessarti anche:

Giugliano, elezioni tra il 25 e il 26 maggio: valzer di nomi per i candidati sindaco

È ufficiale: il consiglio dei ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative di primavera. I due weekend prescelti sono il 25 e 26 maggio per il primo turno e l’8 e 9 giugno per ...

A Ortona sei candidati sindaco in corsa ma il numero potrebbe salire: verso le elezioni comunali

Cenrodestra spaccato e già 6 potenziali candidati alla carica di sindaco in campo per le prossime elezioni amministrative e Ortona. Oggi ci sarà la presentazione dell'ex sindaco Nicola ...

Amministrative ad Orta Nova: Gerardo Tarantino ci riprova, è candidato sindaco

Gerardo "Dino" Tarantino si ricandida a sindaco di Orta Nova alle prossime Amministrative. A sostenere il candidato sindaco, c'è Puglia Popolare: "Dopo un’attenta e approfondita analisi politica e ...

Orta Nova Libera ha un suo candidato sindaco: è l'avv. Eugenio Bellino. Orta Nova, Dino Tarantino candidato Sindaco di Fratelli d’Italia. De Leonardis: “Guida affidabile e esperta”. Amministrative ad Orta Nova: Gerardo Tarantino ci riprova, è candidato sindaco. Elezioni a Orta Nova, nasce la coalizione civica per la 'rinascita della città': Nicola Di Stasio candidato sindaco. POLITICA Orta Nova: PD, “Orta Nova Mi Piace” e “Orta Nova x Tutti” unite in coalizione. Nicola Di Stasio ci riprova: eletto a candidato sindaco da 'Con' e 'Rivoluzione Orta Nova'. Ne parlano su altre fonti

foggiatoday.it comunica: Orta Nova Libera ha un suo candidato sindaco: è l'avv. Eugenio Bellino - Con l'avv. Eugenio Bellino di 'Orta Nova libera' sale ufficialmente a quattro il numero dei candidati sindaco di Orta Nova: gli altri sono Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio e Dino Tarantino. Si ...

Nota di foggiatoday.it: Comunali a Orta Nova, Dino Tarantino candidato sindaco di Fratelli d'Italia con il sostegno di Forza Italia - È Dino Tarantino il candidato Sindaco di Fratelli d’Italia a Orta Nova per le elezioni amministrative dei prossimi 25 e 26 maggio. Tarantino è già stato primo cittadino della città dei Cinque Reali ...

immediato.net riferisce: Comunali Orta Nova, ora è ufficiale: Dino Tarantino candidato sindaco di Fratelli d’Italia - È Dino Tarantino il candidato sindaco di Fratelli d’Italia a Orta Nova per le elezioni amministrative dei prossimi 25 e 26 maggio. Tarantino è già stato primo cittadino della città dei ...