Ricercato per droga estorsioni e con una bomba pronta all’uso arrestato all’aeroporto di Orio

Orio al Serio. Traffico di stupefacenti, estorsioni, atti persecutori nei confronti di una donna, possesso illegale di un ordigno esplosivo. Queste le accuse nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese, lo scorso 9 aprile arrestato all’aeroporto di Orio al Serio dagli agenti del Commissariato di Crema e dalla Polizia di Frontiera dello scalo bergamasco.Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria di Cremona. Vista la gravità dei reati e la pericolosità dell’individuo, nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo, senza una residenza stabile, era solito entrare e uscire dal territOrio nazionale. Un anno fa, aveva incaricato un conoscente di riscuotere una somma di denaro da una persona in passato già oggetto di minacce. Bergamonews.it - Ricercato per droga, estorsioni e con una bomba pronta all’uso: arrestato all’aeroporto di Orio Leggi su Bergamonews.it al Serio. Traffico di stupefacenti,, atti persecutori nei confronti di una donna, possesso illegale di un ordigno esplosivo. Queste le accuse nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese, lo scorso 9 apriledial Serio dagli agenti del Commissariato di Crema e dalla Polizia di Frontiera dello scalo bergamasco.Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria di Cremona. Vista la gravità dei reati e la pericolosità dell’individuo, nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo, senza una residenza stabile, era solito entrare e uscire dal territnazionale. Un anno fa, aveva incaricato un conoscente di riscuotere una somma di denaro da una persona in passato già oggetto di minacce.

