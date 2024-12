Liberoquotidiano.it - Asse tra premier e Orban sui migranti: "Subito quadro giuridico per i migranti"

Serve, e il prima possibile, «unaggiornato per facilitare, aumentare ed accelerare i rimpatri dall'Unione europea, con particolare attenzione al consolidamento del concetto di Paesi di origine sicuri». È attorno a questa «urgenza», così la definisce il comunicato di Palazzo Chigi, che Giorgia Meloni e Viktor Orbàn, ilungherese ieri in visita ufficiale a Roma, si sono trovati d'accordo. I due capi di governo, nel colloquio che hanno avuto, hanno parlato dell'importanza di «esplorare nuove modalità per prevenire e contrastare la migrazione irregolare». Modalità che rientrino «nel rispetto del diritto Ue e internazionale», per esempio quelle pensate nel «percorso avviato dall'accordo Italia-Albania». (.)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Elisa Calessi