Bergamonews.it - Amazon di Cividate, l’assemblea negata e i lavoratori costretti a riunirsi in strada. Il tribunale: “Condotta antisindacale”

Leggi su Bergamonews.it

La Cgil di Bergamo lo aveva definito un “atto gravissimo” e infatti, pochi giorni dopo l’accaduto, si era rivolta alper presentare ricorso. Ora il Giudice del Lavoro ha accertato che il sindacato aveva ragione, decretando latenuta dalla direzione diItalia Logistica srl dial Piano.I fatti risalgono allo scorso luglio, quando a seguito della convocazione di un’assemblea sindacale era arrivato il no dell’azienda. Così ierano statiper la. La comunicazione delprevista per il 16 luglio era stata inviata dalla Filt-Cgil nei tempi corretti, anzi in anticipo, già l’8 luglio. Via pec,aveva risposto: “Non siamo in grado di riscontrare positivamente la vostra comunicazione per esigenze produttive derivanti dall’aumento di volumi che si attesterà nella settimana dal 14 al 20 luglio (.