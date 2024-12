Lanazione.it - Al Politeama c’è Turandot. Sul palco italiani e cinesi

al: molto cinese, molto pratese. Ultima opera di Puccini, domenica pomeriggio alle 16 alPratese, produzione di Pratolirica, in occasione del centenario della morte di Puccini, con alle 15 l’introduzione all’ascolto nel Ridotto del teatro con Goffredo Gori. L’opera restò incompiuta per la morte dell’autore il 29 novembre 1924 e per la morte scenica di Liù il 25 aprile 1926 in occasione della prima alla Scala di Milano, quando Arturo Toscanini lasciò la bacchetta e disse: "Qui l’opera finisce l’opera, qui è morto il maestro". Il coraggio del Principe Ignoto - Calaf qui interpretato da Jaebeom Park, il tenore che sfida la "principessa di gelo" Claire Nesti, soprano pratese, la protagonista; e il coraggio di Pratolirica, che allestisce l’opera più enigmatica, più moderna di Puccini che verrà rappresentata con il finale mancante completato da Franco Alfano (e Toscanini).