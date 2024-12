Abusivismo alle Salzare, "Tolleranza zero"

Leggi su Ilfaroonline.it

Ardea, 5 dicembre 2024 – Si è svolto a Marino presso l’aula consiliare, un convegno dal titolo “Abitazioni da demolire obbligo degli enti locali”, alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica di Velletri S.E. Il Dott. Amato e del Prefetto di Roma dott. Giannini. Fra i temi trattati anche la criticità annosa dell’sui 706 ettari delle.Forti le parole del Procuratore Amato, il quale senza peli sulla lingua ha di fatto ribadito “” specialmente per quelle caratteristiche terre. Lo stesso vale, non solo per le abitazioni, ma anche per attività commerciali e capannoni industriali che non hanno avuto l’approvazione del Genio Civile. La questione riguarda il fatto che al momento attuale non sono sanabili pe mancanza di atto di proprietà e calcoli statici approvati, una eventuale richiesta di condono edilizio non è rilasciabile sempre per mancanza del titolo di proprietà.