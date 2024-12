Lanazione.it - A Riccardo Tarantoli il premio Visionari d'Impresa 2024

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 dicembre- A, titolare del Red Garter, locale con sede a Firenze e Barcellona, e presidente Silb Confcommercio Toscana, ild'per il settore locali da ballo. Un riconoscimento assegnato "per il prestigioso encomio che attesta l’eccellenza e la visione strategica dimostrate nel contesto imprenditoriale". Ild'è il riconoscimento per gli imprenditori che, con visione ed abnegazione, si sono distinti nel loro settore contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Ild’è il risultato di una dettagliata indagine condotta dall'Istituto I-AER, che ha analizzato i bilanci 2022 depositati da oltre 700.000 imprese, con l’obiettivo di individuare scientificamente tramite algoritmo le imprese italiane più virtuose e resilienti suddivise per provincia, dimensione e settore.