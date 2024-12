Sport.quotidiano.net - 4 Torri, via al progetto per "volare insieme"

"VoliAmo" è il claim scelto dalla 4Volley per la campagna volta alla fidelizzazione degli appassionati di pallavolo ferraresi, con l’obiettivo di portare sempre più gente al palasport durante le partite casalinghe della prima squadra. L’iniziativa è stata presentata ieri alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità: "Ringrazio il presidente Alberto Bova per quello che ha fatto in questi anni, questo è unche porta ottimismo e propositività, la società si sta strutturando con l’innesto di figure impegnate nelle pubbliche relazioni e nelle iniziative fuori dal campo. Tutto ciò è fondamentale per attirare imprenditori e pubblico". Con questa campagna la 4punta ad entrare nelle scuole e a far conoscere la pallavolo ai più giovani: "Vogliamo dare un segnale forte – spiega il direttore operativo Giorgio Ferroni –, volto a far sì che la città di Ferrara cominci a vivere appieno la pallavolo, convinti che potranno arrivare in futuro ottimi risultati.