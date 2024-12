Notizie.com - WhatsApp addio, su questi iPhone smetterà di funzionare: la lista completa

Leggi su Notizie.com

. Dal 5 maggio non sarà più compatibile con diversi modelli di: ecco la, l’applicazione di messaggistica istantanea che ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo, si appresta a fare un importante passo avanti nel suo percorso evolutivo. Conosciuta e amata in Italia, Europa e molte altre parti del globo,ha sempre cercato di migliorare l’esperienza dell’utente introducendo nuove funzionalità.Sudida maggio 2025 – notizie.comTra le ultime novità annunciate ci sono l’attivazione di due account con numeri diversi sullo stesso cellulare, la trascrizione degli audio e i coriandoli virtuali per festeggiare il nuovo anno. Tuttavia, queste innovazioni portano con sé una notizia meno entusiasmante per alcuni utenti: a partire dal 5 maggio 2025,non sarà più compatibile con alcuni modelli dimeno recenti.