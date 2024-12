Ilfoglio.it - Viva la preside del Virgilio che fa un sit-in per difendere la libertà di fare scuola

Fosse una pasdaran della democrazia per le vie spicce, quella che non bada alle buone maniere né all’aritmetica della maggioranza, avrebbe fatto irruzione nelle aule occupate e strappato sotto il naso il “comunicato” che stavano vergando con l’aiutino di mamma e papà. Ma siccome è una dirigente scolastica (ex “”) avveduta e pacata, ha convocato un sit-in silenzioso davanti alla prefettura. E ha avvisato tutti tramite registro elettronico, non tirando una molotov. Il fatto sarebbe persino banale in un paese normale, ma in Italia diventa strabiliante. Lo scorso venerdì un manipolo di studenti ha occupato il liceodi via Giulia a Roma, no periferia disagiata e razzializzata, per protestare contro “l’autoritarismo scolastico” e “per disegnare il profilo dellache vorrebbero” (ci affidiamo alla sciatteria prosastica del Corriere perché, a suo modo, è paradigmatica della sciatteria del genere sociologico “okkupazioni”).