Trevignano moto si schianta contro un’auto | Andrea morto a soli 17 anni

Un incidente tragico ha colpito la comunità di, quando unasi è scontrata con, causando la morte di un giovaneciclista.Bedon, solo 17, è deceduto il 3 dicembre a Falzè di(Treviso).L'incidente è avvenuto in via Contrada poco dopo le 13:00. Bedon, che lavorava come meccanico, stava tornando a casa dopo il lavoro. Per motivi ancora da chiarire, la sua Honda enduro ha impattato con una Fiat Panda condotta da un'anziana, che stava riportando a casa la nipotina dopo la scuola. L'impatto è stato fatale per il giovane, nonostante l'intervento dei soccorritori del 118. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare e il cuore diha smesso di battere.