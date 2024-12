Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 10:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra Flamini e Salaria entra la diramazionenord della Tiburtina che poi più avanti tra Casilina e Appia stessa situazione in carreggiata esterna altezzaFiumicino È tra la Casilina e laL’Aquila code sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla galleria Giovanni XXIII in entratafile sulla Flaminia d’accordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale F anche sul percorso Urbano della A24 a tratti dal raccordo alla tangenziale est e si sta in coda anche sulla via Tiburtina in entrata in città file sulla Pontina tra Pomezia Nordno versocentro ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito