Liberoquotidiano.it - Toninelli umilia Conte: "Cosa succedeva quando parlava lui nel Consiglio dei ministri"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non ha più ruoli né al governo, né in Parlamento né nel Movimento 5 Stelle. Ma Danilo, ex ministro delle Infrastrutture nel governo gialloverde, il1, continua a parlare e sentenziare. Anzi, lo fa forse oggi più di prima. E ha sempre qualche parola cattiva proprio per Giuseppe. Subito dopo il video sul carro funebre con cui Beppe Grillo ha nuovamente silurato il capo politico dei 5 Stelle, invitandolo di fatto a dare un nuovo nome e un nuovo simbolo al "suo" partito,prende la webcam e registra il suo video-commento nella rubrica da lui lanciata, Controinformazione. "Ma vi rendete conto dei formalismi rompic***i di un giuridichese e azzecca-garbugliese del c***o? Porca p***a!", parte in quarta contro l'Avvocato del popolo, di cui ricorda con buona dose di veleno i tempi dei Consigli dei