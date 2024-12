This is me ultimo appuntamento stasera 4 dicembre | tutti i talenti di ‘Amici’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 4, torna ‘is me’ con la terza e ultima attesissima puntata, in prima serata su Canale 5. Il viaggio tra ricordi, forti emozioni, successi e sogni realizzati dei tantinati nella scuola di Amici e oggi grandi artisti di successo. A tessere le fila del racconto dei protagonisti della serata, la conduttrice Silvia Toffanin. In studio Elodie: sul podio della quindicesima edizione di Amici e premio della critica, sale per ben tre volte sul prestigioso palco di Sanremo, di cui ne è anche co-conduttrice nella 71° edizione del festival con Amadeus. Nel 2022 esordisce al cinema nel film ‘Ti mangio il cuore’ e premiata ai David di Donatello come attrice rivelazione. Oggi è una delle icone della musica pop italiana con all’attivo 41 dischi di platino e quasi 3 miliardi di streaming, chiamata come unica italiana a partecipare come musa del calendario Pirelli 2025.