Lapresse.it - Spotify Wrapped 2024: come vederlo, le novità e gli artisti più ascoltati

Leggi su Lapresse.it

È uno degli eventi più attesi di ogni dicembre per gli appassionati di musica: lo, il riassunto dell’anno che la popolare piattaforma di streaming musicale propone a ogni utente. Ilè già disponibile da oggi, 4 dicembre, per molti utenti: basta premere sul pulsante ‘’ sulla parte alta della home. Per chi non lo abbia ancora ricevuto, si consiglia di aggiornare la app o cliccare su questo link. LeTra leintrodotte daper quest’anno, una nuova funzione chiamata ‘Your Music Evolution’ che permette agli utenti di vederesono cambiati i loro gusti musicali nel corso dell’anno. Inoltre, si può vedere anche la ‘Longest Listening Streak’, glia cui si è rimasti fedeli per periodi più prolungati. Glipiùin ItaliaIn occasione delha diffuso i dati su, canzoni e podcast piùin Italia e nel mondo nel