Questa vittoria rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione della diversità nel mondo delle sfilate e della moda

Ladi Alex Consani come “Modell’anno” ai Fashion Awards 2024un momento di svolta nel. Non solo segna un traguardo personale per la giovane moamericana, ma assume anche un significato più ampio, diventando simbolo di un’industria che si apre allae all’. Consani, infatti, nota per i suoi capelli e sopracciglia decolorati, è stata la prima donna transgender a ricevere questo riconoscimento. Lux Pascal, sorella transgender di Pedro, ruba la scena sul red carpet de “Il Gladiatore II” X Alex Consani, la motransgender Modell’annoIl percorso di Consani è un esempio di talento e determinazione.