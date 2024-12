Ilfattoquotidiano.it - Pinguini Tattici Nucleari: “È una grande ca**ata la frase ‘se ti impegni, ce la fai’. Viviamo in una società malata”. “Hello World” è l’album della maturità della band

Il femminicidio, il burnout, la difficoltà di relazioni e di affettività, ma anche gli amici, le separazioni, i viaggi e tanta “Islanda”, proprio come il nuovo singolo. Isono tornati più in forma che mai con”. Laparte dal concetto del falò ossia dalla forza di aggregazione primaria per invitare alla comunione, cosa che è mancata negli ultimi anni e che si fa fatica a ricreare se non in occasioni come, appunto, quella dei concerti.Questo èper i. Tra i quindici brani inediti (oltre i singoli “Romantico ma muori” e “Islanda”) segnaliamo “Per non sentire la fine del mondo” pone l’accento sul mondo che corre verso la fine, ma un ballo potrebbe salvarci, dopo aver cantato il fenomeno Hikikomori arriva il “Burnout”, conseguenzacorsa continua verso la miglior performance, in “Amaro” si riflette sul “per sempre” nei rapporti e anche nel lavoro, “Piccola Volpe” è dedicato ai più piccoli e alla loro educazione affettiva, non manca il tema del femminicidio in “Migliore”.