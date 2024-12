Quotidiano.net - New York, ucciso in un agguato il ceo del colosso assicurativo UnitedHealthcare

Washington, 4 dicembre 2024 – Omicidio di alto profilo a Manhattan. Nel cuore di New, il ceo delsanitario, il 50enne Brian Thompson, è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi all'hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della società. L'ipotesi è quella di unma non è chiaro il movente. Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando. Come riporta il NewTimes, Mr. Thompson era arrivato presto per prepararsi, secondo le persone che stanno seguendo l'indagine. Dopo aver sparato il killer è fuggito armato verso est sulla Sixth Avenue, la polizia gli sta dando la caccia. Il ceo di, che viveva in Minnesota, era stato promosso direttore generale dell’azienda nell'aprile 2021.