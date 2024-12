Nato Rutte | Russia sostiene programma nucleare Nordcorea

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 4 dic. (askanews) – Ci sono “informazioni di intelligence” nelle mani degli Alleati che dimostrano che laora sta supportando i programmi missilistici e nucleari della Corea del Nord. “In cambio di truppe e armi, lasta fornendo alla Corea del Nord supporto per i suoi programmi missilistici e nucleari. Questi sviluppi potrebbero destabilizzare la penisola coreana e persino minacciare gli Stati Uniti. Quindi la guerra illegale dellain Ucraina minaccia tutti noi, ed è per questo che continueremo a stare insieme, uniti”. Nelle dichiarazioni del Segretario generale dellaMarkc’è un invito a “non essere ingenui”. Il segretario generale al termine della milisteriale Esteri dellaha detto espressamente che esiste “ogni ragione per affermare che la tecnologiae missilistica sta fluendo nella Corea del Nord, e quindi c’è un rischio ora che la Corea del Nord la usi, non solo per essere una minaccia per noi qui (in Europa), ma anche per il territorio degli Stati Uniti e, naturalmente, per la regione, incluse la Corea del Sud e il Giappone”.