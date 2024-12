Mistermovie.it - Mister Movie | La Data di Uscita delle Stagioni della Serie TV di Harry Potter durerà 10 Anni

Il mondo magico di Harry Potter sta per tornare, questa volta sul piccolo schermo, con una serie TV targata HBO che promette di riscrivere le regole dell'adattamento televisivo. Sebbene il debutto non sia previsto prima della fine del 2026 o dell'inizio del 2027, i piani per la nuova serie sembrano già delineati in modo ambizioso: un progetto che potrebbe durare 10 anni, secondo quanto rivelato da JB Perrette, CEO di Warner Bros. Discovery, in un'intervista con Deadline. A Partire dal 2026, la Serie di Harry Potter Andrà Avanti per 10 Anni. Parlando con Deadline, Perrette ha definito Harry Potter uno degli eventi più importanti in cantiere per HBO, sottolineando che l'obiettivo è raccontare la storia degli amati libri di J.K. Rowling in un formato che rispecchi la complessità e la profondità dell'opera originale.