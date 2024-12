Liberoquotidiano.it - Meteo, arrivano giorni da incubo. Giuliacci: quando scattano le 48 ore di freddo e gelo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilnon sarà dei migliori nel prossimo weekend. Di fatto, come spiega il colonnello Marioci attende un'ondata die dicon maltempo costante sulla nostra Penisola. E su.it, il colonnello fa il punto per i prossimi. Ecco dunque quali sono le date da cerchiare in rosso per evitare brutte sorprese: "In base alle mappe più aggiornate, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre sono attesi momenti piovosi, da nord a sud, praticamente in tutto il Paese: in particolare, nonostante alcune temporanee aperture di sole, nel corso di sabato la pioggia bagnerà soprattutto il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sardegna, mentre domenica, la giornata maggiormente influenzata dal maltempo, pioverà a tratti su quasi tutta l'Italia, e solo il Nordovest verrà parzialmente risparmiato.