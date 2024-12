Quotidiano.net - La sostenibilità di Cartiere Carrara. Adesione a rete Global Compact

Leggi su Quotidiano.net

Un passo importante verso la. È questa la filosofia dicon l’alladelle Nazioni Unite, e confermando il suo impegno verso la responsabilità sociale e ambientale. L’impresa, tra le principali nel settore della produzione di carta per uso igienico e domestico, si allinea in questo modo ai “Dieci Principi Universali”, che riguardano non solo diritti umani e condizioni di lavoro, ma anche tutela ambientale e lotta alla corruzione. Ogni annorenderà conto dei progressi maturati, garantendo massima trasparenza e impegno verso il miglioramento continuo. "Questa– afferma Mario, vicepresidente dell’azienda – rappresenta un passo decisivo nel percorso di responsabilità di. È il naturale proseguimento delle azioni intraprese con il nostro Bilancio di2023 in cui abbiamo già avviato un processo di rendicontazione delle azioni legate ai tre i pilastri della: ambientale, sociale ed economico.