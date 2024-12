Lettera43.it - La presenza di soldati nordcoreani a Kursk tra report di intelligence e propaganda

Il primo a lanciare l’allarme, a metà ottobre, è stato il NationalService di Seul, secondo cui 1500 uomini delle forze speciali nordcoreane erano stati spediti nell’Estremo oriente russo per l’addestramento e l’acclimatamento presso le basi militari locali con l’obiettivo di essere poi schierati sul fronte ucraino. I servizi sudcoreani, in stretto contatto con l’di Kyiv, avevano identificato nella regione di Donetsk alcuni ufficiali di Pyongyang a supporto delle forze russe. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da fine ottobre unità della Corea del Nord stanno combattendo nella regione russa di. All’inizio di novembre il Pentagono aveva quindi dichiarato che tra gli 11 mila e i 12 milasi trovavano in Russia, pronti a integrare e sostituire le forze russe nella regione al confine con l’Ucraina.