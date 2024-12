Festa Nazionale Romania raddoppia | a Roma e alla Fenice di Venezia

Leggi su Ildenaro.it

, 4 dic. (askanews) – Ladellae il 145esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra lae l’Italia sono stati celebrati dall’Ambasciata diin Italia, in collaborazione con l’Operadi Bucarest e il Dipartimento per i Romeni all’Estero, il 28 novembre 2024 presso il celebre Teatro Ladi, con un concerto di gala eseguito dal soprano Valentina Nafornita, dal mezzosoprano Ruxandra Donose e dal tenore Stefan Pop, accompagnati dall’Orchestra dell’Operadi Bucarest diretta da Daniel Jinga e acon un concerto dei musicisti Ruxandra Donose e Sergiu Tuhutiu presso il Palazzo della Cancelleria. Le “Stelle dell’Opera Romena a” hanno affascinato il folto pubblico con un’eccezionale interpretazione di capolavori del patrimonio musicale italiano e romeno, in una grandiosa performance di musica classica in perfetta armonia con la famosa sala del Teatro La