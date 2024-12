Ilrestodelcarlino.it - "Così annulliamo gli aumenti Tari per i cittadini"

Un "tesoretto" da 243mila euro per abbattere i costi della tassa sui rifiuti e sostenere le spese delle luminarie natalizie per i commercianti della Castelferretti alluvionata. Sono alcune delle risorse in più previste nella variazione di bilancio votata dalla maggioranza nel Consiglio di venerdì. Per il titolare della delega Marco Giacanella si tratta di una manovra figlia di "una gestione prudente" e che, come spiega al Carlino, permetterà di "poter sfruttare una diminuzione dei tassi d’interesse per il 2025, più accentuata rispetto a quella da noi prevista", tale da "destinare parte dei risparmi generati dalla sospensione del pagamento delle quote capitali ad ulteriori esigenze, invece che coprire il costo degli interessi dei prossimi anni". L’assessore chiarisce: "Con questo risparmio abbiamo deciso di ‘annullare’ l’ulteriore aumento di 100mila euro dellalegata all’Iva non detraibile per il servizio – la notizia –.