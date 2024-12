Quotidiano.net - Corea del Sud, chiesto impeachment contro Yoon. Sciopero generale fino alle dimissioni del presidente

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 dicembre 2024 – Sei partiti delladel Sud, tra cui il principale partito di opposizione, il Partito Democratico, hanno depositato in Parlamento una mozione diilSuk Yeol dopo l’imposizione, poi revocata ieri, della legge marziale nel paese. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa Yonhap. La mozione è stata depositata14.40 ora locale (le 6.40 in Italia) e sarà presentata domani, ha riferito l'agenzia di stampa, aggiungendo che una votazione è prevista già entro la fine della settimana, per il 6 o il 7 dicembre. (DIRE) Roma, 3 dic. - Ildelladel sud,Suk Yeol, ha annunciato l'introduzione della legge marziale. Una comunicazione, questa, motivata con rischi che forze pro-del nord porrebbero alla costituzione nazionale di stampo liberale.