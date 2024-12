Ilrestodelcarlino.it - Chiara Petrolini, ecco perché andrà in carcere. Le motivazioni del Riesame sul caso dei neonati sepolti

Parma, 4 dicembre 2024 –? È caratterizzata da “estrema lucidità, inusitata freddezza esecutiva, mancanza di qualunque ripensamento e di sfrontatezza”. È per queste ragioni che il tribunale deldi Bologna ha deciso di dare ragione alla procura di Parma disponendo quindi la custodia cautelare inper la 22enne al centro deldeiuccisi ea Traversetolo. Non solo:è dotata di una “inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime – continuano i giudici – Eccezionali capacità sia di nascondimento dei propri misfatti sia di mistificazione e dissimulazione”. Infine, “mancanza di partecipazione e di compassione”. In dubbio anche la capacità dei genitori di controllarla: i parti e i presunti duplici omicidi sono avvenuti tra le mura della loro abitazione.