Ilgiorno.it - Carugo, si schianta in moto contro un palo: gravissimo 18enne

(Como), 4 dicembre 2024 – Grave incidente questa mattina, mercoledì 4 dicembre. Erano le 11 quando in via Cadorna a, nel Comasco, unaè uscita di strada ed è andata arsiundi cemento. Alla guida della due ruote c'era un giovaneche ha riportato traumi al torace e all'addome ed è stato trasportato in elisoccorso in Codice Rosso all'ospedale di Niguarda a Milano. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.