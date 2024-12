Corrieretoscano.it - A Follonica la base della banda specializzata nei furti in abitazione: presi in quattro

– Sgominata laindia Firenze: aveva la suaoperativa a. I Carabinieri del Nucleo operativoCompagnia di Firenze, supportati dall’Arma locale, a conclusione di una complessa indagine, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delittouomini italiani, di età compresa fra i 35 e 53 anni. I fermati sono stati bloccati dai militari, che hanno fatto irruzione all’interno di un bed & breakfast discelto dalla presuntacomeoperativa per i colpi in Toscana.Le indagini, coordinate dalla pcoruca di Firenze, sono state avviate a seguito di un furto inavvenuto a Fiesole nell’ottobre scorso ed hanno permesso di collegare tale evento ad una lunga serie di fatti anaoghi, per la commissione dei quali i malviventi erano soliti utilizzare suv di grossa cilindrata (circa 500 cv) con targhe clonate.