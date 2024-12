Nerdpool.it - Wicked – Il musical stava per diventare una miniserie televisiva con Salma Hayek

Nonostante il grande successo dinelle sale, il suo percorso di realizzazione è stato piuttosto difficile, soprattutto perché si tratta di una storia complessa da adattare. Sebbene la maggior parte delle persone conosca la trama deldi Broadway, in realtà la storia è nata da un libro di Gregory Maguire,: The Life and Times of theWitch of the West. Nel 2011, gli ABC Studios erano intenzionati a trasformare la storia originale in una serie, ma il progetto non è mai decollato. Il piano prevedeva di saltare tutto ciò che si ispirava allo spettacolo teatrale di New York e di puntare su un’atmosfera più cupa direttamente dalle pagine del libro. Allora, perché non è mai successo?È normale che le produzioni, soprattutto i progetti televisivi che richiedono più lavoro di un film, vengano accantonate e poi riprese in un momento più opportuno.