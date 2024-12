Lanazione.it - Viareggio e il futuro del teatro Eden. La musica del Carnevale potrebbe aprire la stagione

, 3 dicembre 2024 – L’obiettivo è riscoprire l’essenza dell’, e dunque far riemergere dagli abissi le sue tavole. Ovvero il palcoscenico, celato dal maxischermo, e poi restituire al cinema-anche i camerini e un foyer all’altezza della sua storia. Cominciata nel 1900 con i caffè concerto, in una struttura in legno “fatta di niente“ ad un passo dalla spiaggia – che “quando c’era mare grosso le spume bianche delle onde ogni pochi attimi lo infiocchettavano“ scriveva Tobino –; e trasformata poi in uneclettico da Ermete Zacconi, che lo inaugurò nel 1930. Attraversato da celebri compagnie, e nel tempo mutato in cinematografo. Fino alla chiusura nel marzo 2020, col primo decreto Covid. Poi a luglio scorso, di fronte al notaio Monaco, la svolta: per 1milione e 700mila euro il Comune ha riscattato la proprietà dell’dalle ormai ex concessionarie, le sorelle Silvana e Anna Vittoria Bertuccelli, per fare del cinema-un patrimonio pubblico.