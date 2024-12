Formiche.net - Una riserva cyber e non solo. Tutto sul Cyber solidarity act

Ieri il Consiglio dell’Unione europea ha adottato due nuove leggi che fanno parte del pacchetto legislativo sulla sicurezza informatica: il cosiddettoact (legge sulla solidarietà informatica) e un emendamento mirato alsecurity act. L’obiettivo è “rafforzare la solidarietà e le capacità dell’Unione europea di rilevare, preparare e rispondere alle minacce e agli incidenti informatici”, ha precisato il Consiglio.Cosa prevede ilActIl“stabilisce le capacità dell’Unione europea per rendere l’Europa più resiliente di fronte alle minacce informatiche, rafforzando al contempo i meccanismi di cooperazione”, si legge in una nota. In particolare, istituisce un sistema di allerta per la sicurezza informatica, cioè un’infrastruttura paneuropea composta da hub informatici nazionali e transfrontalieri in tutta l’Unione europea.