Lanazione.it - Tommaso Ragno al Teatro Verdi con Pietro il rosso di Kafka

Arezzo, 3 dicembre 2024 –alconildiNuovo appuntamento di stagione aldi Monte San Savino con “Una relazione per un’accademia” di FranzNuovo appuntamento di stagione aldi Monte San Savino conin “Una relazione per un’accademia” di Franz. L’atteso incontro con uno tra i maestri dele del cinema italiano è fissato per domenica 8 dicembre con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. In “Una relazione per un’accademia”, che firma anche la regia, dà corpo e voce ail, la scimmia che Franzrende protagonista nel 1917 di un racconto breve pubblicato su una rivista.