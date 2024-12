Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 3 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil calcio con la Coppa Italia maschile, il volley con la Champions League maschile, gli scacchi con la settima partita del Mondiale, il biathlon con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.Proseguirà a Kontiolahti, in Finlandia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 16.20 italiane si terrà la 15 km short individual maschile, con l’Italia che sarà protagonista con 6 azzurri.Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseA rappresentare l’Italia saranno, infatti, Daniele Cappellari con il 17, Lukas Hofer con il 32, Didier Bionaz con il 34, Elia Zeni con il 43, Tommaso Giacomel con il 54, e Patrick Braunhofer con il 78. Nel complesso saranno 104 gli atleti al via.