Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli, chi c’era prima di Bonolis? Non ci credereste mai

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ex fidanzato dellaè Gabriele Paolini, sì proprio lui, l’uomo che è noto a tutti come il disturbatore televisivo e che è stato arrestato tempo fa per scontare una pena di 8 anni per reati contro la libertà sessuale.In un’intervista rilasciata proprio ad Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi, laha affermato che Paolinidi diventare la persona che è oggi, era un uomo dal carattere mite e tranquilloI fatti sono avvenuti nei tempi dell’incoscienza, ovvero durante l’infanzia. “Gabriele Paolini: era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva. Avevo 7 anni”. Ebbene sì: il noto disturbatore televisivo, spesso visto alle spalle dei giornalisti Rai e Mediaset negli anni passati, è stato il suo primo fidanzatino. Un retroscena insospettabile che sta facendo presto il giro della rete.