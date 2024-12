Inter-news.it - Sommer: «Molto felice del premio. Onana? Una sfida succedergli»

Yann Sommer ha rilasciato una breve dichiarazione al momento della premiazione come miglior portiere della Serie A 2023-2024. IL COMMENTO – Yann Sommer è stato premiato come miglior portiere dell'ultima stagione di Serie A. Il portiere svizzero, nel pronunciarsi sul riconoscimento ricevuto al Gran Galà del Calcio del 2024, ha fatto anche riferimento al suo predecessore André Onana. Questa la sua dichiarazione: «Sono molto felice e orgoglioso di questo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, si tratta di un momento speciale per me. Onana ha fatto un grande lavoro all'Inter, è un gran portiere. Penso che sia sempre una grande sfida arrivare dopo un portiere così ma il mio obiettivo è mantenere il mio stile e aiutare la squadra con le mie prestazioni».