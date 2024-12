Lapresse.it - Rigopiano, la soddisfazione dei parenti delle vittime dopo la sentenza in Cassazione

(LaPresse) – C’èe anche un po’ di commozione tra idiall’esterno della, dove hanno ascoltato ladefinitiva sul disastro avvenuto il 18 gennaio 2017, dove morirono 29 persone . Emozionante il racconto dei familiari: “Siamo soddisfatti. Non siamo queivisionari che volevano a tutti i costi la realtà. Oggi la suprema corte ci ha dato ragione: la regione c’entra, poteva e doveva realizzare la carta di localizzazione valanghe e non l’ha fatto. La regione è a tutti gli effetti all’interno di questo processo, con una condanna molto pesante”. “Eravamo un po’ abbattuti dal primo e dal secondo grado – continua uno dei– ma non abbiamo mai desistito e siamo stati sempre presenti”, che si dice sorpreso dalla sua stessa reazione, condita da ‘lacrime di gioia’ contro le tante ‘lacrime di dolore’ già versate: “Ci siamo in parte riusciti, non è finito ancora il percorso però soddisfatti”.