Ilrestodelcarlino.it - Misa in sicurezza, avanti tutta con i lavori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono sotto l’occhio vigile del comitato alluvionati ‘Tra 2 fiumi’ iper la messa indel: "L’intervento di somma urgenza è in corso, lo stato di emergenza è stato fortunatamente prorogato per il terzo anno consecutivo, questo è sicuramente un traguardo importante per vincere la corsa contro il tempo e finire i" spiega Andrea Morsucci, rappresentante del comitato. Dopo il tratto cittadino, l’intervento sta interessando il comune di Ostra Vetere, ma si dovrà proseguire fino a monte (Arcevia). Non meno importante è la pulizia dei fossi che durante le ultime due allerte meteo, a causa della tracimazione in alcuni tratti, hanno causato l’allagamento di alcuni quartieri. Dal fosso Sant’Angelo, sarà anche rimossa la grata dello scarico in mare: "La pulizia dei fossi è fondamentale, quelli più critici sono sicuramente il fosso del Trocco e il fosso Sant’Angelo per cui sono stati stanziati i fondi per intervenire.