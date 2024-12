Secoloditalia.it - Meloni: sì alla sostenibilità ma senza regole rigide. La premier tiene per sé le deleghe al Sud

“Il trasporto intermodale è una soluzione strategica per ridurre le emissioni di CO2, migliorare l’efficienza della catena logistica e garantire uno sviluppo economico sostenibile. Ma questo obiettivo va perseguito anche con cambiando alcune scelte europee degli ultimi anni. Che hanno pagato un prezzo troppo alto all’ideologia e hanno, di fatto, chiuso la porta alle ragioni di chi fa impresa. Dobbiamo garantire un quadro regolatorio certo, evitando però rigidità eccessive che danneggiano chi fa impresa e crea occupazione”. Così la, Giorgia, nel suo messaggio video all’Assemblea Generale Alis (Agenzia logistica dell’intermodalità sostenibile). Un’occasione per ribadire la visione del governo sulla transizione ecologica in relazione alle nuove tecnologia scelto che ha come stella polare la