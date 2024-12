Sport.quotidiano.net - Malvina, tra riconoscimenti e futuro. Targa dell’Ausl e stage in Inghilterra

Orgoglio, emozione, un esempio per tutti. Tre concetti che risuonano all’unisono nell’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore dove PamelaNoutcho Sawa vince ancora. Niente guantoni questa volta e niente cintura da mostrare al cielo, ma unache ne riconosce i meriti, non solo sportivi, ma anche umani perché come hanno voluto ribadire tutti, a partire dal direttore generale Paolo Bordon, la sua figura non è soltanto un motivo di vanto per l’Ausl, ma anche un punto di riferimento per i colleghi che la stimano e tifano per lei. E così perniente ring questa volta, ma la sua seconda casa ad accoglierla in un abbraccio che di fatto chiude questo 2024 da incorniciare per la pugile infermiera che dopo la cintura EbusSilver al PalaDozza ha fatto sua anche quella europea dei pesi leggeri qualche settimana nell’Unipol Arena deserta per le porte chiuse conseguente all’emergenza alluvione che aveva travolto la città.