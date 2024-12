Lanazione.it - L’urlo degli imprenditori: "Pronti a difenderci da soli"

Leggi su Lanazione.it

di Gaia Papi AREZZO "Non c’è rimasto altro che fare le ronde o delocalizzare le nostre aziende". Sarebbe una sconfitta, ma gli orafi sono stufi. "Preoccupati, ma anche molto arrabbiati" spiega Giordana Giordini, presidente della Consulta orafa che raggruppa le associazioni di categoria. Ieri dopo una mattinata di super lavoro e di ascoltoormai esasperati, è stata ospite in tv a Rete 4 dove si è parlato della difficile situazione che sta vivendo il primo distretto orafo d’Europa. "Ne parliamo perchè cerchiamo di sensibilizzare il governo, il ministero dell’interno affinché inviino più uomini. Prefetto, questura, mondo politico ci ascoltano. Oggi (ndr ieri) sono arrivati 20 agenti a rinforzo della sicurezza, ma le bande non mollano. Chiediamo quindi che lo Stato ci aiuti perché ciò che abbiamo in questo momento non è in grado di fermare l’escalation di furti.