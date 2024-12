Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese si salva due volte e strappa la patta all’indiano in una 7a partita spettacolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:27 Per oggi è dunque tutto, l’appuntamento è per domani sempre alle 10:00 con l’ottavadi questo match. E oggi è stato davvero un giorno esaltante, con lafinora più lunga di questo confronto che sta offrendo sempre più spunti ogni giorno che passa. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!15:26 La posizione finale (ecompleta).15:23 A questo punto sarà molto interessante capire quello che diranno i due giocatori in conferenza stampa. Punteggio del match che va sul 3,5-3,5 e a questo punto ci consegna unpraticamente umano e unsostanzialmente ritrovato e in grado di trovare risorse inattese.15:22 Scroscianti gli applausi dagli spettatori in sala gioco per le emozioni di unadi tale intensità, in cuidueha avuto un vantaggio che gli avrebbe potuto dare il punto intero, duenon si è arreso ed è riuscito a causare l’errore del suo avversario per riguadagnare la parità sapendo poi difenderla in un finale assolutamente non banale.