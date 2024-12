Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi infuocate dopo la 40a, l’indiano torna ad avere grosse chance di vincere oggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:14 La chiave offerta da Susan Polgar si lega alla possibilità di avanzare il pedone h4.played inaccurately on his 40th move. Nowis in control again. It will be difficult to hold again. The h pawn may prove deadly.#pic.twitter.com/oJTatZC4Ai— Susan Polgar (@SusanPolgar) December 3,14:14to molto velocemente, probabilmente è più andato al bagno che a mangiare qualcosa.14:12è andato nella sua saletta probabilmente per rifocillarsi, stante il fatto che a Singapore sono passate le 21.14:11 Le scene da Mumbai quandoha giocato 43. Tc6. Adesso ci sarà il cambio Alfiere-Cavallo in e4 quasi inevitabilmente, per quanto sia vero cheha anche varie altre opzioni. Anche h4.