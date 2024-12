Ilgiorno.it - La Cappella Musicale in concerto per aiutare gli studenti meritevoli

Appuntamento domani in Duomo a Monza alle 20.30 col“Note di solidarietà“ offerto dalla Fondazione Comunità Monza e Brianza. La coraledel Duomo di Milano, diretta da Monsignor Massimo Palombella, si esibirà in “Cantate domino canticum novum“; ne “L’Anno Liturgico nel Canto Gregoriano“ e nella “Polifonia di Giovanni Pierluigi da Palestrina“ accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Milano. Le donazioni saranno devolute al Consiglio Centrale di Monza della Società San Vincenzo De Paoli per il supporto allo studio didi scuole superiori e università provenienti da famiglie fragili. A Monza e in Brianza, dov’è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende 23 Conferenze e 260 soci che assistono oltre 1.310 famiglie e circa 4.300 persone. Dal 2004, anno del conferimento dell’Eredità Castelli a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della conseguente costituzione dell’omonimo fondo (Fondo Clara Cornelia Castelli), sono stati erogati 846 sussidi scolastici (192 adelle scuole medie, 630 adelle scuole superiori e 24 a universitari).